Königsfeld Volksbank unterstützt regionale Projekte

Königsfeld. 26 800 Euro aus ihrem Gewinnsparen schüttet die Volksbank eG Schwarzwald-Baar-Hegau 2016 an 23 Vereine aus Königsfeld und Umlandgemeinden aus. In der Filiale in Königsfeld stellten die Beschenkten die unterstützten Projekte vor. Einige seien nicht zum ersten Mal da, so Filialleiter Siegfried King. Die Spende von 26 800 Euro werde mit Beträgen zwischen 500 und 2000 Euro verteilt, abhängig von den Projekten. Ziel sei, in der Region Vereine zu unterstützen. Das sei für die regionale Bank ein wichtiger Auftrag und entspreche dem genossenschaftlichen Gedanken.