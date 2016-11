Königsfeld Viele Projekte geplant

Link präsentierte die im Haushalt 2017 für Buchenberg vorgesehenen Posten. Etwa 181 000 Euro entfallen auf den Kindergarten, enthalten sind neben der Investitionspauschale zum Beispiel auch der Sandaustausch im Sandkasten oder zwei Pflanzhochbeete. Eine Feuerschutztür muss im Keller eingebaut werden. Der Brandschutz ufere mittlerweile in Extremforderungen aus und verursache erhebliche Mehrausgaben, meinte Link.

Auf etwa 92 500 Euro beläuft sich das Straßenerneuerungsprogramm. Teilstücke im Bereich Tanzwäldle und Martinsweiler sollen neue Asphalttragdeckschichten erhalten. Am Gasthaus Krone ist ein Verkehrsspiegel geplant, an der Zufahrt zum Zollernblick ein Poller. Birgit Helms erkundigte sich nach dessen Gefahrenpotenzial für Radfahrer. Laut Hase soll eine Straßenlaterne installiert werden.

Weitere Posten sind unter anderem Ausgaben für Feuerwehrausrüstung, der zweite Abschnitt des Rundwanderwegs Dörfle und Fenstererneuerungen im Probelokal des Musikvereins. Auch sollen für 20 000 Euro drei Anwesen in Martinsweiler an die Wasserversorgung angeschlossen werden.

Sehr gut fand Helms das geplante Buswartehäuschen gegenüber dem Rathaus. Bisher habe man aufgrund des Ortsbild darauf verzichtet, so Link. Nach Meinung von Weißer wird das überwiegend aus Glas bestehende Häuschen kaum stören. Insgesamt sollen 2017 etwa 330 000 Euro nach Buchenberg fließen.

Helms sprach die topografische Lage am Friedhof an und Probleme des Befahrens mit Rollator. Sie regte an, auf lange Sicht Terrassen anzulegen. Laut Link gibt es bereits Terrassen. Er wisse nicht, wo man mit Rollator nicht hinkomme. Laut Weisser haben die Terrassen eine leichte Neigung, ansonsten müsste man sie abstützen, was teuer sei. Mauern habe man bisher verhindern wollen, so Link. Die Gräber seien für die nächsten sieben bis acht Jahre festgelegt, merkte Hase an.