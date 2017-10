St. Georgen. Die 29. Gebrauchtwarenmesse im Deutschen Haus findet am Samstag, 21. Oktober, statt. Dann heißt es wieder "verschenken statt wegwerfen". Die Börse steuert dem "Wegwerftrend" entgegen, denn gut erhaltene Waren müssen nicht einfach auf dem Müll landen, sondern finden auf der Börse immer guten Absatz und somit wieder eine Nutzung. Da das Angebot sich in den vergangenen Jahren etwas verändert hat, wird die Börse auch dieses mal nur in den oberen Räumen des Theaters, dem Saal, stattfinden – der Theaterkeller bleibt geschlossen. Die Annahme von Waren erfolgt ab 9.30 bis 11.30 Uhr, am Haupteingang des Theaters. Die Abgabe ist kostenlos. Die Ausgabe der Ware und Öffnung des Saals erfolgt von 12 bis 14 Uhr. Während der Börse bieten die Veranstalter Kaffee, Kuchen und einen Imbiss sowie Kaltgetränke für die Besucher zum Kauf an. Weitere Infos gibt es unter www.puthe.de.