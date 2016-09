Königsfeld Variante drei ist ein "gelungener Kompromiss"

Eine Lehrerin meinte, dass Schüler so eher dort spielen würden und nicht alles zertrampeln. Ein Labyrinth biete ein meditatives Element, die Brüdergemeine könne mit beidem leben, so Huss. Weißhaupt plädierte für Stauden­rabatten als starkes Gegengewicht zur Zisterne.

Zwei bis drei Zuhörer sprachen sich weiterhin für Variante eins aus. Hauptargumente waren die vergebene Chancen, den Platz im städtebaulichen Rahmen wahrzunehmen beziehungsweise das Verwässern des ursprünglichen Konzepts. Wenn das Amt ohnehin die alten Bäume nur übergangsweise akzeptiere, sei Variante drei nur Augenwischerei. Zudem brächten Nachpflanzungen unterschiedlich hohe Bäume. Thomas Fiehn sprach die Verschattung durch die alten Bäume an und plädierte für Variante eins.

Das abschließende Stimmungsbild ergab eine leichte Mehrheit von Besuchern für Variante drei mit dem Erhalt der meisten Bäume. Es gab aber auch einige, die für das ursprüngliche Konzept und das rigorose Fällen fast aller Altbäume stimmten. In jedem Fall biete sich mit allen Varianten ein Gesamtkonzept für die nächsten hundert Jahre, so Link. Man nähere sich auch mit Variante drei sukzessive der Idealgestaltung.

Königsfeld. Bürgermeister Fritz Link sprach das denkmalgeschützte Ensemble an. Der Platz spiegele ideal­typisch die Ortsgründung durch die Herrnhuter Brüdergemeine wider.

Er sei sehr dankbar für die Fülle an Vorschlägen aus der Bevölkerung. Diese seien in die Planung einbezogen worden. Natürlich könne man nicht alles hierbei aufnehmen. Das Meinungsbild der Versammlung sei nicht verbindlich, aber eine Empfehlung an den Gemeinderat.

Gallus Rieger vom begleitenden Büro "boostpublic" erinnerte an kontroverse Meinungen der Vergangenheit und die Vorschläge. Diplomingenieur Marius Weißhaupt von "Weisshaupt Landschaftsarchitektur" stellte drei Varianten vor. Die unterschieden sich vor allem in der Anzahl der erhaltenen Bäume.

In Variante eins und zwei blieben maximal sechs Bestandshölzer, in Variante drei 13, jeweils etwa drei pro Platzecke. Dann würde die alte Hecke erhalten und nur Lücken ergänzt werden.

Das Landesdenkmalamt stimmte dieser Idee übergangsweise zu. Sollte ein Altbaum abgängig sein, müsse die Nachpflanzung dem neuen Konzept entsprechen.

Dem widersprach der Wunsch eines Zuhörers nach Pflanzung gleicher Arten wie bisher. Neu gepflanzt werden sollen in jedem Fall Linden mit maximal zehn bis zwölf Metern Höhe.

Geplant sind Sitzmöglichkeiten auf Grünflächen und um die Zisterne und ein Brunnen in der Platzmitte. Auf der Grünfläche gegenüber der Zisterne soll ein Irrgarten oder Labyrinth entstehen, entweder als Graslabyrinth oder mit Pflanzrabatten. Ein Heckenlabyrinth lehnte das Landesdenkmalamt ab. Das Geländer um die Zisterne ist aufgrund der Wassertiefe nötig. Als nicht sinnvoll erwies sich ein Gitter als Alternative. Weiterhin wurden für die Wege Granitplatten in Betracht gezogen, teils auch Pflaster. Diese seien für Rollatoren und Rollstuhlfahrer geeignet und entsprächen der Anforderung an Rutschhemmung, so Weißhaupt. Eisbildung könne man auf Naturstein grundsätzlich nicht vermeiden.

Rainer Christ von Bit-Ingenieure stellte die Pläne für den Straßenraum vor. Die Gehwege sollen barrierefrei sein. Von bisher 72 Parkplätzen können 69 erhalten werden, über eine Erweiterung sogar noch fünf weitere. Alle Parkbuchten sollen vom Platz abgerückt werden.