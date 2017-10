Königsfeld Unmut über geplanten Mobilfunkmast

Bürgermeister Fritz Link berichtete im Ausschuss für Tourismus, Kultur, Bildung, Jugend und Soziales über eine Neuigkeit, die in der Gemeinde für Unruhe sorgen könnte. Einen Tag vor der Sitzung hatte die Deutsche Telekom mitgeteilt, dass sie eine Suche für neue Mobilfunkmasten in Erdmannsweiler und Neuhausen durchführen möchte.

Dabei geht es um die Versorgung mit UMTS, LTE und GSM. Das Unternehmen habe schon Suchkreise definiert, ohne mit der Gemeinde vorher gesprochen zu haben, so Link. Die Verwaltung habe sofort eine Antwort formuliert. Angesichts bekannter massiver Bedenken in der Bevölkerung gegen den Ausbau des Mobilfunknetzes könne eine Planung nur in engem Einvernehmen und auf Basis eines kommunalen Suchlaufes stattfinden.

Kommune bleiben nur 30 Tage Zeit