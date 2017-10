Königsfeld Über die "Provokation unserer Gegenwartskultur"

Bürgermeister Fritz Link nannte Schweitzers Denken eine Provokation unserer Gegenwartskultur. Er mahne, dass es keine wahre Ethik ohne die Einheit von Denken, Verstehen und angemessenem Tun in Liebe gebe.

Er wolle versuchen, Schweitzers Lebenspraxis in die Gegenwart zu holen, so Eurich. Am Anfang stehe die Frage "Wer sind wir?" Jean Gebser habe von fünf Zeitaltern der Menschheit gesprochen, angefangen mit dem archaischen. Im magischen entdecke der Mensch Werkzeuge, um die Umwelt zu verändern, habe aber kein Ich-Bewusstsein, im Mythischen erkenne er, dass es etwas Größeres gebe und bilde die Arbeitshypothese von Gott. Heute lebe die Menschheit im mentalen, rationalen Zeitalter. Das sei außerordentlich, weil der Mensch fast alle Schranken durchbreche, dies habe aber Schattenseiten in Form unglaublicher Destruktivität. Laut Untersuchungen habe die Menschheit noch 50 bis 70 Jahre, bis ihre Lebensgrundlagen vernichtet seien. Alles werde sich neu organisieren müssen. Der Planet habe begonnen, sich von dem was ihn zerstöre zu reinigen. Das letzte Zeitalter sei das Integrale, der Herzensbereich Schweitzers. Es gehe um das Bewusstsein über wechselseitige Verbundenheit, dass alles mit allem anderen zusammenhänge. Jeder sei Teil allen Lebens. Deshalb sei nach Schweitzer alles gut, was dem Leben diene, es fördere und ermögliche.

Eurich machte sich auch auf die Suche Schweitzerischen Denkens in der Geschichte. So bei Aurelius Augustinus und seinem "Liebe, und dann kannst du tun was du willst". Eurich nannte die Kardinaltugenden Thomas von Aquins. Klugheit sei nicht Intelligenz im klassischen Sinne, sondern Weisheit. Gerechtigkeit bedeute, die Ansprüche des Lebens an uns zu sehen, Tapferkeit bedeute Entschlossenheit, nie hinter das einmal als richtig erkannte zurückzufallen. Maß bedeute, die richtige, dem Leben dienende Mitte, zu finden.