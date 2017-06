Königsfeld Treue zu Christus vereint die beiden

Pfarrer Alexander Schleicher feierte mit den Gläubigen einen feierlichen Gottesdienst. In seiner Predigt ging er auf die beiden Kirchenpatrone ein. So war Petrus der Fels in der Brandung. Paulus wandelte sich vom Christenverfolger zu einem Gläubigen. Er schuf ein neues Gottesbild. Beide hatten viele Auseinandersetzungen. Die Treue zu Christus vereinte sie aber.

Nett war die Begebenheit aus Schleichers Heimatgemeinde bei Bruchsal. Hier gab es eine Kirchengemeinde St. Peter und im Nachbarort eine St. Paul. Dort ging man lange Jahre getrennte Wege. Erst durch den Wegfall einer Pfarrstelle wurde eine Seelsorgeeinheit gebildet, berichtete er.

Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von der Kirchenband "sempre tu" aus Fischbach. Margit Müller (Gesang), Gerhard Feyer (Gitarre und Gesang), Annika Müller (Keyboard), Tobias Lorke (Tenor-Saxofon) und Petra Heini (Querflöte) verliehen dem Gottesdienst mit ihrer Teilnahme eine besondere Note.