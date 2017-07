Es hat nicht sollen sein: Der FC Königsfeld hat den Aufstieg in die Landesliga verpasst. Nach dem 0:0 in Überlingen im ersten Relegationsspiel war noch alles offen. Doch dann kam kurz vor der Pause der Doppelschlag zum 0:2. In der zweiten Hälfte war das 0:3 nur noch für die Statistik. Die Königsfelder erwiesen sich als faire Sportsleute und gratulierten den Seehasen zum Aufstieg. Ein Trost sind mehr als Tausend Zuschauer, die ihre Mannschaften unterstützten und die Kasse füllten. Foto: Hoffmann