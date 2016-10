Königsfeld Training bringt die Jugend zusammen

Bei dem Workshop lernten die jungen Menschen an praktischen Beispielen, dass bei der Kommunikation zwischen zwei Individuen immer der Erfahrungshintergrund eine Rolle spielt. Ein temperamentvoller, rhythmusbetonter Musikclip verdeutlichte das eindrucksvoll. Die meisten tippten darauf, dass die Musik beim Karneval in Rio zu hören sei, die Auflösung zeigte jedoch: Es handelt sich um eine ghanaische Beerdigung. "Die Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben, spielen unbewusst immer eine Rolle, um neue Erlebnisse einzusortieren", erklärte Fridolin Weiner.

Teambildung spielt eine zentrale Rolle

Eine zentrale Rolle spielten auch Übungen zur Teambildung. Mal ging es darum, dass ein unbeweglicher "Schäfer" seine "Herde", die aus Mitschülern mit verbundenen Augen bestand, durch Geräusche wie Klatschen oder Schnalzen in den Stall führt, bei einem anderen Spiel mussten die Jugendlichen mit verbundenen Augen über eine Slackline laufen. Sie wurden von ihren Mitschülern gehalten und mussten sie dirigieren, in welche Richtung sie ausbalanciert werden wollten. In einer anderen Übung ging es darum, nur aus Holzleisten eine sich selbst tragende Brücke zu konstruieren. "Ich habe schon viele Teamtrainings mitgemacht", meinte der Berufsfachschüler Lukas, "aber diesmal war es endlich mal etwas ganz anderes."

Besonders spannend fanden die Jugendlichen die Zukunftswerkstatt, in der Ideen gesammelt wurden, wie das Zusammenleben im Internat in fünf Jahren aussehen könnte. Eines der Projekte nannten sie "Cook & Learn" – hierbei kochen die Schüler gemeinsam ein internationales Gericht und sammeln Hintergrundinformationen über das Herkunftsland.

Der vom Humboldt-Institut und der Bildungsberatung Ouyang finanzierte Workshop setzte nicht nur bei den Schülern an. Am Abend diskutierten die Pädagogen mit Erziehern wie sie den internationalen Schülern helfen können, sich trotz kultureller Unterschiede schnell im Schwarzwald einzuleben. "Es sind viele gute Ideen entstanden, die im Internatsbeirat, einem Gremium von Schülern und Internatsleitung, weiter vorangetrieben werden", resümierte Internatsleiter Andreas Sendlbeck.