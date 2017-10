Königsfeld Tiefe Einblicke in eine Konfliktregion

Königsfeld (ewk). In letzter Zeit hat es der Irak wieder in die Medien geschafft, insbesondere seit der IS aus Mossul vertrieben werden konnte. Einige wenige Menschen aus dem Irak, meist Nordirak, haben in Deutschland Zuflucht gefunden, auch bei uns in der Region, sagt Karin Nagel von der evangelischen Bezirksstelle Flucht und Migration.