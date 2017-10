Königsfeld Themen aus Weiler im Fokus

Den Baufortschritt an der Gemeindehalle in Weiler nahmen die Ausschussmitglieder in Augenschein. Diskutiert wurde über die Farbe des voluminösen Lüftungsrohres.

Verzögerungen beim Gewerk Trockenbau weiterhin ein Thema

Die Gesamtsumme für das Bauvorhaben bezifferte Bürgermeister Fritz Link auf 2,143 Millionen Euro. Man kämpfe immer noch mit Verzögerungen beim Gewerk Trockenbau, so Robert Naegele vom Architekturbüro Schleicher.