Königsfeld Technischer Defekt löst Rettungs- und Löscheinsatz aus

Abteilungskommandant Axel Lemcke aus Burgberg moderierte die Übung. Er erklärte den zahlreichen Besuchern Details der Menschenrettung. So sollen unter anderem Personen nach 17 Minuten gerettet sein, um sie notfalls reanimieren zu können. Bei der Übung wurde ein Brand durch technischen Defekt mit starker Rauchentwicklung angenommen.

Mehrere Personen galten in dem Gebäude der Firma Staiger im Hermelesäcker als vermisst. Als erstes traf die Wehr aus Erdmannsweiler mit zwölf Mann ein. Dabei hatten die Kräfte ihr TSFW, aber auch mit privaten Fahrzeugen rückten sie zum Einsatzort an. Ihr Gruppenführer erkundete die Lage. Die ersten Atemschutzträger machten sich bald für ihren Einsatz bereit. Sie suchten im Gebäudeinneren nach verletzten Personen. In der Zwischenzeit traf die Wehr aus Burgberg mit 15 Mann und einer Frau ein. Sie unterstützen die Löscharbeiten mit der Wasserversorgung und beim Atemschutz. Die "Verletzten", drei Mitglieder der Jugendfeuerwehr, wurden in der vorgegebenen Zeit gerettet.

