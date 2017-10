Königsfeld Technischer Defekt führt zu Brand

Die Übung bot ein realistisches Szenario. Über die Leitstelle wurde zuerst die Wehr in Burgberg verständigt. An der Einsatzstelle in der Burgstraße trafen die Wehrmänner auf ein stark verrauchtes Gebäude. Durch einen technischen Defekt entstand ein Brand, so die Übungsannahme.

Nachdem sich Einsatzleiter Axel Lemke einen ersten Überblick verschafft hatte, begann der erste Atemschutztrupp mit seinem Einsatz im Inneren des Hauses. Da der eigentliche Brandherd im Erdgeschoss lag, musste hier erst mit der Brandbekämpfung begonnen werden. Zwei weitere Wehrmänner mit Atemschutz begannen in der Zwischenzeit mit der Suche nach den vermissten Personen, auch im Obergeschoss des Hauses. Bis zu vier sollten es sein.

Indes kam nach der neuen Alarmierungs- und Ausrückordnung der Gemeinde die Wehr aus Weiler zur Unterstützung. Sie sorgten für die zusätzliche Wasserversorgung aus dem Hörnlebach. Rund 100 Meter Schlauchleitung galt es zu legen. Diese wurde auch mit einer Schlauchbrücke gesichert.