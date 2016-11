Königsfeld Stimmungsbarometer mit Klangzauber

Königsfeld. In den vergangenen Jahren reifte eine Musikergeneration heran, die weltweit an Bedeutung gewinnt. Dazu gehört zweifelsohne die Pianistin Sofya Melikyan. Ihre perfekte Technik, die ästhetische Klangvermittlung, die musikalische Reife und die expressive Gestaltung konnten nur bewundert werden. Die gebürtige Armenierin beschloss die diesjährige Konzertserie der Geistigen Nothilfe im Kirchensaal.

Zwei Zyklen bildeten den Konzertrahmen. Der eine bot Variations-Miniaturen, der andere groß angelegte Sätze mit pittoreskem Inhalt. Zunächst erklangen die Variationen über ein Thema von Frédéric Chopin, des französisch-katalanischen Komponisten Federico Mompou, der am 16. April 1893 in Barcelona geboren wurde, wo er 94-jährig verstarb. Er wäre in Vergessenheit geraten, hätte nicht der Pianist Michelangeli sein Werk weitergetragen.

Die zwölf Variationen erschienen als Stimmungsbarometer mit besonderem Klangzauber in knapper Form, wobei mancher Satz nur wenige Takte umfasste. Die Wiedergabe vermittelte die akribische Arbeit des Komponisten, die mit großer Empfindsamkeit vielschichtig vermittelt wurde – von lieblich dahinfließendem Tranquillo über tänzerisch-lebendige Mazurka bis hin zum grandiosen Galope y Epiloge. Herausragend die Evocation, die besondere Nähe zu Chopin und eigenständige Thematisierung zeitigte.