Königsfeld Start im September

Zumindest die Klassen drei und vier haben einmal pro Woche nachmittags ab 15 Uhr Unterricht. Das erhöhe den Anreiz, die Kinder über Mittag in der Schule zu lassen. Dadurch komme man relativ locker auf die notwendige Schülerzahl fürs Mittagessen. Das wird im Christoph-Blumhardt-Haus eingenommen. Die Kosten pro Mahlzeit steigen von 3,60 Euro auf 3,85 Euro.

Wer sich für die Ganztagsschule entscheidet, muss mindestens zwei Tage pro Woche in Anspruch nehmen. Ab 14 Uhr findet Hausaufgabenbetreuung statt. Zudem gibt es AGs. Die werden von ehrenamtlichen Helfern angeboten. Der Nachmittagsunterricht endet um 16.30 Uhr, die -betreuung um 16 Uhr beziehungsweise 16.30 Uhr.

Auf lange Sicht wünscht sich Mayer mehr Geld zur besseren Ausstattung des Ganztagsbereich. Man habe schon viel Material angeschafft, der Bereich sehe aber nicht sehr einladend aus.

Auch ein Ruheraum wäre sinnvoll. Ein ganz großer Traum sei, dass Schüler zum Essen in der Schule bleiben könnten.

Link stimmte zu, dass die Möblierung des Ganztagsbereich verbessert werden müsse. Bei der Verpflegung habe die Verwaltung aber eine andere Auffassung. Die Zinzendorfschulen seien 250 Meter entfernt und böten hochwertige Schulverpflegung.

Deren Besuch sei vertretbar, ebenso die Verköstigung im Christoph-Blumhardt-Haus. Für 25 Kinder eine eigene Schulküche einzurichten stelle einen völlig unverhältnismäßig Aufwand dar. Es mache keinen Sinn, an jeder Kleinsteinrichtung eine Küche einzurichten. Das könne sich ändern wenn es mal vielleicht 100 Schüler wären, so Link. Laut Mayer gab das Schulamt aber die Anweisung, niemanden mehr aufzunehmen. Das liege an der Schulpolitik, Klassen könnten nicht mehr geteilt werden. Sie müsse wöchentlich Anfragen von Eltern ablehnen. Der Ausschuss stimmte der Einstellung der zusätzlichen Haushaltsmittel zu und nahm den Sachstandsbericht an.