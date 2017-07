Königsfeld Spenden für Vereine sorgen für ein Minus

Gerne mehr Gäste begrüßt hätte man bei der "Red Mountain Projekt"-Rocknacht. Die war zwar mit etwa 200 Gästen gut besucht, aber nicht ausgebucht. Das Konzept der Miteinbeziehung der Jugend ging auf. Es gab einen Ausflug in die Spielscheune in Unterkirnach. Das sei eine schöne Gelegenheit vor allem auch für neue Mitglieder und Familien im Ort, Anschluss zu finden und sich besser kennen zu lernen. Bei einem Lebendkickerturnier in Mariazell war der Verein wenig erfolgreich, hatte aber Riesenspaß.

Der Verein hat 181 Mitglieder. Kassierer Frank Berger berichtete von einem Minus, das zum Teil an etwa 2000 Euro Spenden an örtliche Vereine lag. Der Vorsitzende mahnte eine Reanimation der Sportkurse an, sobald die Gemeindehalle wieder öffnet. Ortsvorsteher Frank Kammerer dankte für das Engagement des "für Weiler sehr wichtigen Vereins". Eltern müsse klar sein, dass Engagement gefordert ist.