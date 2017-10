Königsfeld Spaß an der Musik für alle Schichten

Vor dem Konzert am 16. Dezember in Königsfeld gibt es weitere Auftritte. In diesem Jahr erfüllt sich Jessica Kleinpenning einen Lebenstraum: Die Kinder dürfen in verschiedenen Alten- und Seniorenwohnheimen der Region einen bunten Nachmittag für die Bewohner gestalten. Mit klassischen und weihnachtlichen Stücken bereiten sich die Kinder darauf vor.

Auch dürfen die jungen Sänger beim Weihnachtsmarkt in Villingen auf der Bühne auf dem Münsterplatz singen. Darauf freuen sich die Kinder, aber natürlich auch die Eltern, bereits. Vorbereitet werden diese Auftritte an zwei Samstagvormittagen, an denen intensiv an Aussprache, Klang und Choreografie gearbeitet wird.

n Neue Sängerinnen und Sänger sind stets willkommen, teilt der Verein mit. Jeden Freitag treffen sich die Kinder zu Proben um 15.30 Uhr in den Räumen der Grundschule Königsfeld-Neuhausen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon Telefon 07725/ 9 14 19 88 oder per E-Mail an Kid-Sing-Koe@gmx.de