Königsfeld (dvs). Großer Tag für 99 Kinder der Grundschule: Statt Unterricht kamen Freiwillige zum Vorlesen. Am bundesweiten Vorlesetag beteiligen sich die Schulen schon seit Jahren. Im Wechsel bekommen auch die Grundschulen in Burgberg und Neuhausen Besuch. Gestern waren die Kinder der Grundschule in Königsfeld die Glücklichen. Bürgermeister Fritz Link sowie Gunther Schwarz, Klaus Richter und Peter Horn lasen in den vier Klassen verschiedene spannende Geschichten vor. Die Kinder hörten hoch konzentriert zu.