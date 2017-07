Königsfeld Sommerserenade mit Überraschungen

Der Einladung folgten noch mehr Besucher als in den Vorjahren, und die Stimmung war prächtig, als zunächst das Orchester der fünften Klassen mit dem Traditional "Joshua Fit the Battle of Jericho" und zwei weiteren Stücken den Abend eröffnete.

Orchester der sechsten Klassen spielt Titelmelodie aus "Fluch der Karibik"

Das Orchester der sechsten Klassen widmete sich mit zwei Stücken aus Südafrika dem Thema "Hoffnung" und spielte dann die Titelmelodie aus "Fluch der Karibik". "Die Sechstklässler dürfen sich immer ein Stück wünschen, und jedes Jahr fällt die Wahl auf diese Komposition", erklärte Musiklehrer Reinhard Ziegler, der diesen Abend musikalisch leitete, weshalb diese Stelle des Konzerts dem einen oder anderen Besucher vielleicht bekannt vorkam.