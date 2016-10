Königsfeld So eine Scheindemokratie

Es gelingt den Schweizer Moderatoren in der dritten Sitzung einen Kompromiss vorzulegen, bei dem sich die Mehrzahl der heftigen Kritiker des Projekts wiederfinden können. Sogar das Denkmalamt ist mit diesem Kompromiss einverstanden. Die Eigentümerin, die Herrnhuter Brüdergemeine, betont in ihrem Votum, dass sie mit dieser Lösung sehr zufrieden ist, auch wegen des damit verbunden Friedens, der in den Ort wieder eingekehrt ist.

Und dann kommt der Gemeinderat und beschließt selbstherrlich die Radikallösung, die Unruhe in den Ort gebracht hatte und die man überwunden glaubte. Das Votum der Brüdergemeine, das Ergebnis der Bürgerbeteiligung, werden überhaupt nicht berücksichtigt, ja zum Teil diffamiert.

Das Geld für die Bürgerbeteiligung hätte man sich sparen können! So erzeugt man Politikverdrossenheit und das Gefühl: "Die da oben machen sowieso was sie wollen". Auf so eine Scheindemokratie können wir verzichten!