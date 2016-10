Königsfeld Sinn und Zweck von Markt und Wettbewerb

Es gehe beim Markt nicht um Wohlstand, sondern um das Ermöglichen der Selbstbestimmung und um einen Zugang für alle. Marktwettbewerb sei die Kooperation zum Nutzen der Menschheit. Dazu gehöre Mitverantwortung. Die Frage sei, ob Manager so denken und was das für Produktentwicklung bedeute. Tatsächlich gehe es oft nicht um den Nutzen für den Kunden sondern darum, sein Geld zu bekommen. Ob aber die Zusammenballung von Vermögen und Macht am Wettbewerb liege oder an der mangelnden Durchsetzung von Regeln, sei zu untersuchen.

Es sei nichts einzuwenden gegen den Wunsch nach Wohlstand und Wachstum. Aber ständiges Wachstum gehöre nicht zu den Verheißungen des Wettbewerbs.

Schrumpfen sei auch vorgesehen. Globale Regeln seien unerlässlich. Dabei könne man selbstbewusst europäische Werte einbringen. Es gehe um mehr Verantwortung statt weniger Marktwettbewerb.