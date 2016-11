Königsfeld Selbstständigkeit rückt in den Fokus

In vier Schritten von Null bis drei

Unterschieden werde dann nach dem Grad der Selbstständigkeit in vier Stufen, von Null bis drei: Null steht für Selbstständigkeit, eins für überwiegende Selbstständigkeit, die zwei für überwiegende Unselbstständigkeit und die drei für Unselbstständigkeit. Nach der so entstandenen Punktzahl werden die fünf Pflegegrade, von eins – gering – bis hin zu fünf – schwerste Pflegebedürftigkeit – mit besonderen Anforderungen an die Pflege. Dabei würden die bestehenden Pflegestufen direkt in einer "formalen Überleitung" in die Pflegestufen "übersetzt".

Dabei wird die Pflegestufe null mit erheblichen Einschränkungen der Alltagskompetenz (Demenz) in den Pflegegrad zwei mit einer Leistungshöhe von 316 Euro (bisher 123 Euro) umgewandelt. Wobei die demenziellen Erkrankungen in allen Pflegestufen automatisch eine höhere Einstufung ergeben.

In Pflegestufe fünf endet die Geldleistung an pflegende Angehörige bei 901 Euro, je nach zeitlichem Aufwand wird auch in die Rentenversicherung bezahlt. Ebenfalls Verbesserungen bietet das PSG II im Bereich der vollstationären Pflege. Lediglich bei der Neufeststellung des Pflegegrades zwei und drei ohne EdA wird dabei die Leistung geringer als in der Pflegestufe eins und zwei, doch Betroffene stellen sich durch den "Besitzstandsschutz" dennoch nicht schlechter. Zusätzlich gibt es wie bisher vielerlei so genannte "Entlastungsleistungen" wie Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege.

Das alles kommt natürlich nicht zum Nulltarif: Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung steigt zum 1. Januar um 0,2 Prozent auf 2,55 Prozent, Kinderlose zahlen 2,8 Prozent. Eine Prüfung der Dynamisierung wird dabei auf 2020 verschoben, räumte Storz ein.