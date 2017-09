Königsfeld Schönheitspflege statt Pizza

Ihr hat es immer schon Spaß bereitet, sich selbst zu schminken. So war der Weg nicht weit dahin, auch anderen Menschen dabei behilflich zu sein. Vor ihrer jetzigen Selbstständigkeit war sie in Konstanz und Radolfzell angestellt. Vom Teenager bis zur Seniorin sind alle angesprochen, auch Männer gehören dazu.

Angeboten werden Gesichtsbehandlungen, verwöhnende Anwendungen von Kopf bis Fuß, sowie Massagen. Die angebotenen Behandlungen sind auch für Männer, lediglich die Wellnessrückenmassagen, Wellnesskörpermassagen und die Hot-Stone-Ganzkörperbehandlungen sind ausschließlich für Frauen. Das Schminken gehört dazu.

Klewitz gefällt an ihrem Beruf, dass die geführten Gespräche während der Behandlung dazu gehören. Sie freut sich über die ältere Generation, die gerne redet und an allem interessiert ist. Beide Seiten haben etwas davon. Wer sich etwas unsicher fühlt, den informiert Klewitz in einem unverbindlichen und kostenfreien Gespräch über ihre Arbeit.