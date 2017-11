Königsfeld Schlechtes Wetter führt zu Absage

Königsfeld-Neuhausen. Beim Fest des heiligen St.Martin der katholischen Kirchengemeinde war die Witterung ein entscheidender Faktor. Der Laternenumzug musste abgesagt werden. Mit einem feierlichen Gottesdienst, den der Kirchenchor musikalisch umrahmte, begann das Fest zu Ehren des Kirchenpatrons. Im Anschluss ging es zum Musikerheim. Hier gab es die Möglichkeit, sich beim Mittagessen zu stärken. Dies wurde auch reichlich angenommen. Am Nachmittag entschieden sich Verantwortlichen dazu, dden Laternenumzug abzusagen. Da das Wetter eher zu einem Nachmittag zum Verweilen auf dem heimischen Sofa neigte, kamen am Abend nur sehr wenige Zuschauer. Sie bekamen dann aber wenigstens das Martinsspiel, das fester Bestandteil des Festes ist, zu sehen. St. Martin kam, ganz so wie in dem Lied beschrieben, bei einsetzendem Schneefall, und stürmischen Wind zum Musikerheim geritten.