Königsfeld Sanierung schlägt teurer zu Buche

Königsfeld. Zum zweiten Mal standen Auftragsvergaben zur energetischen Sanierung der Gemeindehalle in Weiler auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Dabei ergaben sich erhebliche Mehrkosten.

Laut Bürgermeister Fritz Link kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Wassereintritten am Dach. Eine Untersuchung zeigte, dass Ziegel und Dachhaut in Ordnung sind. Nach Herausnahme des Unterbaus waren aber größere Vernässungen in der Dachhaut sichtbar. Vermutliche Ursache ist die geringe Dachneigung beziehungsweise Schnee, der deshalb zu lange liegenbleibt.

Laut Ortsbaumeister Jürg Scheithauer wurden Küchenausstattung, Metall-, Trocken- und Stahlbau-, Klempner-, Putz-, Bodenbelags- und Gerüstarbeiten ausgeschrieben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 370 000 Euro. Beim Dach sind unter anderem Rückbau und Entsorgung der Ziegel und Lattungen sowie Eindeckung mit neuen Betondachsteinen nötig.