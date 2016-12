Königsfeld Repertoire reicht von Barock über Klassik bis zu Moderne

Königsfeld. Ein hochkarätig besetztes Adventskonzert mit Klassischer Musik ist am Freitag, 9. Dezember, ab 20 Uhr in der Albert Schweitzer Klinik, Parkstraße 10, zu hören: Mit dem "Mozart Chamber Orchestra" unter der Leitung des in Donaueschingen geborenen Dirigenten Horst Sohm spielt ein international zusammengesetztes Ensemble, dessen Repertoire von Werken vom Barock über Klassik bis hin zur Moderne reicht.