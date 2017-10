Königsfeld Reizvoller Austausch und neue Ideen

Königsfeld. Die Zinzendorfschulen in Königsfeld sind nicht das einzige Schulwerk in Trägerschaft der Herrnhuter Brüdergemeine, weshalb sich Lehrer und Schulleitung der verschiedenen Bildungseinrichtungen in regelmäßigen Abständen immer wieder zum Gedankenaustausch treffen.

Miteinander von Schulen und Unität stärken

In der vergangenen Woche kamen Mitarbeiter der Zinzendorfschule Tossens, der Zinzendorfschule Herrnhut sowie zwei Mitglieder der Kirchenleitung in den Schwarzwald, um an einem "Strategieplan Brüdergemeine 2027" zu arbeiten, mit dessen Hilfe das Miteinander von Schulen und Unität gestärkt werden soll.