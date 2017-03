Königsfeld Recyclingaktion: Kunst, Kitsch oder Krempel?

Das Angebot ist riesig und reicht von Werken eines unbekannten behinderten Jungen über Gotthard Glitsch, HAP Grieshaber, Felix Schlenker, bis hin zu Hundertwasser und Picasso. Vielfalt äußert sich in pastösem Farbauftrag bis zu dezenter Bleistiftzeichnung. Kunstdrucke oder aktuelle Aquarelle sind genau so zu erwerben wie Plakate des Nolde-Museums oder Fahnen-Installationen für den hiesigen Kurpark. Daneben gibt es wertvolles Porzellan oder Nippes. Gebote können ab sofort abgegeben werden. Am 18. März um 16 Uhr ist dann die Auktion.