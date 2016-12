Königsfeld Quizshows sind sein großes Hobby

Jauch genau so wie er im Fernsehen rüber kommt

Speziell vorbereitet hat er sich für die Sendung nicht. "Davon halte ich überhaupt nichts", sagt Bader, der selbstständig als Fachbauleiter und -berater in der Natursteinrestaurierung tätig ist. Denn er sei sich ziemlich sicher gewesen, dass er viel weiß – und auch, dass Fragen über "unnützes Wissen" nicht das Gros ausmachen würde.

Die Zeit bei WWM hat er sehr angenehm erlebt. Es sei eine kollegiale und freundliche Atmosphäre gewesen, beschreibt er. Alle haben versucht dazu beizutragen, dass "die Kandidaten entspannt sind und sich der Aufgabe ruhig stellen konnten", erzählt er. Und auch von Günther Jauch ist der Königsfelder begeistert gewesen. "Er ist genau so, wie er im Fernsehen rüber kommt", schwärmt Bader, der Jauch aufgrund seines Bartes an Ho Chi Minh erinnert hat.

Doch zuvor musste Bader die Einstiegsfrage, die er selbst als größte Hürde auf dem Weg zum "heißen Stuhl" beschreibt, meistern. Deshalb habe er sich voll und ganz auf die alles entscheidende Frage konzentriert und bei der Vorstellung nur versucht in die richtige Kamera zu schauen.

Die Auswahlfrage, die Bader in unter fünf Sekunden beantworten konnte, drehte sich um Automarken und Modelle. Bader gibt zu, dass das Thema zu seinem Interessengebiet gepasst hat – und so ist er in der Fragerunde mit Günther Jauch gelandet. Mit der klassischen Variante, drei Joker und Absicherung bei 16 000 Euro marschierte Bader souverän durch die Show.

Für ihn war es vorrangig, die 16 000 Euro Stufe zu erreichen, sagt Bader, der in seiner Freizeit gerne Zeitung liest. Denn er wusste, wenn er eine grobe Idee und Richtung im Kopf hatte, würde er zocken. So hat er es dann bei seiner letzten Frage auch gemacht. "Ich habe mich gefreut über die 16 000 Euro", versichert der sympathische Königsfelder.

Es sei ihm schnell klar gewesen, dass es keinen Sinn habe, sich zu ärgern, denn "irgendwann kommt die Frage, die man nicht mehr beantworten kann", erläutert er. Im Nachhinein habe er überlegt, was er hätte besser machen können, aber ziemlich schnell für sich beschlossen, dass er "alles richtig gemacht" hat.

Die Ausstrahlung der Sendung hat Bader gemeinsam mit seiner Frau, den Schwiegereltern und der Schwägerin angeschaut. "Ich war gespannt wie ich rüber komme", gesteht Bader, der sich zufrieden über seinen TV-Auftritt zeigt. Er ist froh, dass er "einigermaßen klar und deutlich" gesagt hat, was er rüberbringen wollte – und sich bei den vermeintlich einfachen Fragen nicht grob blamiert hat, witzelt Bader. Er habe viel positives Feedback bekommen. Der Abend im Kreise der Familie sei sehr harmonisch gewesen, beschreibt Bader, der schon einige Ideen im Kopf hat, für die er seinen Gewinn ausgeben will.

Das Erlebnis Fernsehen hat er als sehr positiv empfunden. Grund genug, um seinem recht ungewöhnlichen Hobby weiter im TV nachzugehen? "Man soll niemals nie sagen", schmunzelt er. Die Chance, nochmals als Kandidat genommen zu werden, stuft Bader aber als gering ein, nachdem er nun auch bei "Wer wird Millionär?" mitgespielt hat.