Königsfeld Promis golfen zugunsten der Katharinenhöhe

Darunter Wiederholungstäter wie Schauspieler Sascha Hehn, der im letzten Jahr wegen terminlicher Verpflichtung als Traumschiff-Kapitän seine Teilnahme am locker-familiären Golfturnier absagen musste. Zum wiederholten Mal greifen auch Skisprungidol und TV-Experte Martin Schmitt, Deutschlands offizieller Fechter des Jahrhunderts, Alexander Pusch , Radsport-Olympiasieger und mehrfacher Sportler des Jahres Olaf Ludwig und der einstige Snowboardweltmeister Markus Ebner zum Eisen. In einem Flight antreten wird auch Anwalt und TV-Schauspieler Ingo Lenßen.

Auch die beiden Turnierinitiatoren und Gründer des mildtätigen Vereins Spielend Helfen Harry Bodmer (mehrfacher Kunstradweltmeister) und Skisprung-Experte Dieter Thoma (ebenfalls mit Weltmeisterlorbeeren und Olympiamedaillen) wollen sich auf dem 18-Loch-Platz von ihrer besten Seite zeigen.

"Alles in allem haben wir seit der Gründung des mildtätigen Vereins „Spielend Helfen vor 17 Jahren 570 000 Euro Spendengelder erspielt", lässt sich Harry Bodmer in den Spendentopf schauen. Zweckgebunden ging das Geld für diverse therapeutische Anschaffungen an die Katharinenhöhe. In diesem Jahr steht dort mit dem diesmal erspielten Geld die Modernisierung des Laufband-Analysegerätes an. Dieses war vor Jahren ebenfalls eine Anschaffung mit finanzieller Unterstützung von Spielend Helfen. Da sich diesmal beim Motto alles um das kleine Jubiläum in Königsfeld dreht, beginnt das Turnier mit dem Kanonenstart um 10.55 Uhr, das Einschreiben davor bereits um 8.55 Uhr und der Charityabend für die Teilnehmer abends um 18.55 Uhr. "Alles fünf Minuten früher als sonst, weil die Monday Knights das Turnier ja jetzt zum fünften Mal ausrichten", amüsiert sich Bodmer, der noch einmal speziell darauf hinweist, dass Zaungäste und Besucher sind immer willkommen.