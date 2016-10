Königsfeld Projekttage zum Thema "Unterwegs"

Schreckliche Erlebnisse sitzen auch bei den Jüngsten ganz tief. In einer Gruppe hieß es deshalb auch: Willkommen in der Kita!

Eine andere Arbeitsgruppe übte unter Anleitung von Referenten der Landeszentrale für politische Bildung Zivilcourage gegen Stammtischparolen. In einer Schreibwerkstatt probierten die Teilnehmer ganz praktisch, wie sie eine Mauer aus Vorurteilen einreißen können. Jugend- und Heimerzieher im Anerkennungsjahr tauschten sich mit Fachkräften der Jugendhilfe und Mitarbeitern des Jugendmigrationsdienstes aus und eine andere Gruppe setzte sich mit dem Einfluss des Islam auf jugendliche Muslime auseinander.

In den kreativen Gruppen entwickelte sich teils eine schöne Eigendynamik. Ursprünglich hatte Bernadette Grässlin unter dem Titel "Musik als Brücke zum Miteinander" geplant, sich spielerisch der deutschen Sprache zu nähern. Im Laufe des Workshops sind jedoch zwei Performances entstanden, in denen vorwiegend Körpersprache zum Einsatz kam. Im Kunstunterricht erschufen die Teilnehmer Utopien von Ländern, in denen jeder glücklich wird oder modellierten einen Brotbaum, der die ganze Welt satt macht.

Gemeinsam mit Flüchtlingen studierte eine weitere Arbeitsgruppe Lieder in verschiedenen Sprachen ein und überraschte beim gemeinsamen Abschluss der Projekttage ihre Mitschüler mit einem arabischen Festlied zur Begrüßung. Bei dieser Abschlussrunde durften sich alle an einem tollen internationalen Büffet dann stärken.