Königsfeld Preisträger dienen als große Vorbilder

Schweitzer war laut Steffahn ein rastloser Geist, den nichts resignieren ließ. Der Urwalddoktor lobte Steffahns Beschreibung seines Lebens als "das Beste, was man darüber schreiben kann".

Gottfried Schütz, Vorsitzender der Stiftung Deutsches Albert-Schweitzer-Zentrum, verlas Steffahns Dankesrede. Der beschrieb Schweitzers große Herzlichkeit und dass er diesen schon in jungen Jahren als geistigen Vater angesehen habe. Ehrfurcht vor dem Leben könne man missachten, aber nicht ersetzen. Ihre kompromisslose Reinheit habe etwas Erhabenes. Zwänge und der Sinn-Zwiespalt bei der grundsätzlichen Gleichwertigkeit allen Lebens behinderten nicht den Wert des Strebens. Aktuell klang Schweitzers Kritik an Spezialisierung, die Persönlichkeit verkümmern lasse, eine die Kultur hemmende Überorganisation oder suggestive Propaganda die dem geschwächten Geist aufzwinge, was er glauben solle.

Jean-Paul Sorg über Randin

Jean-Paul Sorg, Ehrenpräsident der Association Francaise des Amis d‘Albert Schweitzer, hielt die Laudatio auf ­Willy Randin. Er scheine der erfinderischste und innovativste derjenigen, die sich auf Schweitzers Werk berufen. Radin sei bescheiden und habe allerlei Leuten Gelegenheit gegeben, ihr eigenes Lambarene zu erschaffen. Als Sohn einer Bauernfamilie in Burgund habe ihn die Sehnsucht nach Gerechtigkeit beseelt. Er habe erkannt, dass der Mensch ein Lebewesen unter unzähligen anderen sei, mit denen er sich solidarisch zu zeigen habe. Radin verwaltete unter anderem im Jemen und in Vietnam Zeltlager und medizinische Teams und führte zeitweise das Spital in Lambarene. Er habe mit Realismus und Tatkraft Ethik und Technologie, humanitäre Arbeit mit Ökologie verbunden. Auch fertigte er zusammen mit seiner Frau Henriette Dokumentarfilme und Bücher. Er sei einer der sachverständigsten und weisesten Männer unserer Zeit und habe gelernt, an den Menschen zu glauben und an den Geist, der diesen beseele. "Mit Leuten wie Radin darf man hoffen, daher gebührt ihm unsere tiefe Dankbarkeit."

Willy Radin dankte seiner Frau, ohne die er alles nicht hätte schaffen können. Ethik vor dem Leben betreffe den heutigen Menschen, der der Technologie ausgeliefert sei und so innere Werte des Lebens nicht mehr wahrnehme. Achtung vor Mensch, Tier und Natur habe ihn bei der Gründung von Hilfsorganisationen geleitet.

Er habe versucht, junge Leute durch freiwillige Arbeit zur Realisierung von Projekten zu motivieren und so Grenzen zu überwinden, erklärte Willy Radin.