Königsfeld Pralles Schweinchen sponsert Kühe in Kenia

Mutter Renate Adelmann steuert Brot, süße Weckle und Hefezöpfe aus dem hauseigenen Backhaus bei. Außerdem gibt es von ihr leckere Linzertorten, Früchtebrot, Weihnachtsgebäck und Fruchtaufstriche – alle selbst herstellt mit Früchten aus dem eigenen Garten. Eine befreundete Metzgerei liefert Hausmacher Wurst. Geräucherter Speck und Bratwürste werden aber im eigenen Rauch der Familie Adelmann endverarbeitet. Tochter Petra und deren Freundin Vesna Pallasdies sind für das bunte Sortiment an Weihnachtsschmuck und Geschenken zuständig, das den Besuchern angeboten wird. Einen Schwerpunkt bilden Kinderjäckchen, Mützen, Schals und Taschen, die Monika Naumer gestrickt, genäht und gefilzt hat. Honig und weitere Bienenprodukte stammen von Christoph Kühling aus Mönchweiler, Heidi König aus St. Georgen steuert Kreationen aus ihrer Seifen-Manufaktur bei. Der Inhalt des Spenden-Schweinchens geht an die Organisation "Women for Women", die dafür sorgt, dass alleinerziehende oder verwitwete Frauen in Kenia ein Ein- und Auskommen haben, indem sie ihnen eine Milchkuh kauft.

uDer Scheunen-Weihnachtsmarkt findet bis einschließlich 1. Dezember statt, jeweils samstags von 10 bis 19 Uhr und Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr.