Königsfeld "Populisten sind nur Problemsucher"

Königsfeld. Link begrüßte die Gäste mit "Sehr geehrtes Wir". Das "Wir"-Gefühl sei ambivalent, sowohl die Vereinnahmung für eine bestimmte Gruppe als auch die Abgrenzung von anderen. Das "Ich" sehe Glück aber oft als reinen Egotrip. Dabei sei der Mensch ein soziales Wesen. Menschlichkeit gebe es nie ohne Mitmenschlichkeit.

Link erinnerte an Krisen zu Jahresbeginn wie Anschläge in Berlin und Istanbul oder Kriege in Syrien und im Sudan. Er sprach auch Probleme der EU an: Zerrüttete Beziehungen zu Russland oder den beabsichtigten Austritt Großbritanniens,

Gerade in Zeiten wachsenden Populismusses müsse man Wert und Werte Europas hochhalten. Die EU sei essenziell zur Überwindung kriegerischer Vergangenheit und halte ihre Nationalstaaten auf einer Höhe mit Großmächten.