Königsfeld Polizeisportverein zeigt wie’s richtig geht

Die Abwehrbewegungen zeigen Wirkung. Und darauf kommt es an. Erstmals bot die Mediclin-Einrichtung interessierten Mitarbeitern einen Selbstverteidigungskurs an. "Das geschieht im Rahmen unseres Risikomanagements", erläuterte der kaufmännische Direktor, Ralf Ruchlak. Vor dem Hintergrund von Notfallsituationen mache dies durchaus Sinn. Ruchlak denkt hierbei beispielsweise an die Möglichkeit eines handgreiflichen Patienten, den Selbstschutz oder das Konfliktmanagement. Damit das Ganze einem professionellen Niveau genügt, sind aktuell für zwei Termine Mitglieder des Selbstverteidigungs-Vereins "Bujukai-Self-Defense" aus Villingen eingeladen.

Dieser ist seit 2012 in den Polizeisportverein Villingen-Schwenningen integriert und garantiert damit ein hohes fachliches Können ohne potenzielle Gefährdungen durch falsche Anleitungen. Deutlich wurde für die rund 20 Teilnehmer im ersten Kurs, dass die Muskelmasse alleine keinesfalls darüber entscheidet, ob sich jemand effektiv wehren kann oder nicht. "Ein ganz wichtiger Punkt ist, die Energie des Angreifers vom eigenen Körper wegzuleiten", so Marius Wanzeck, einer der beiden Polizeisport-Trainier. In den vorgeführten Beispielen mit seinem Kollegen Jan Wagner sieht diese Umlenkung jeweils ganz einfach aus: Der Schwung des Gegners läuft ins Leere und der Angegriffene kann seinerseits nun handeln.

Nicht zu vernachlässigen seien psychologische Aspekte: Wer sich zu wehren verstehe, sorge schon durch selbstsichereres Auftreten für höhere Hemmschwellen, erklärte Jan Wagner.