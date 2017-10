Königsfeld Politische Analysten und Experten kommen zu Wort

Der deutsch-äthiopische Unternehmensberater, politische Analyst und Bestsellerautor Asfa-Wossen Asserate hält an diesem Tag im Kirchensaal der Brüdergemeine vor Schülern verschiedener Schulzweige einen Vortrag zum Thema "Afrika, wohin?" Prinz Asfa-Wossen Asserate ist ein Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers Haile Selassie und wurde 1948 in Adis Abeba geboren. In Tübingen und Cambridge hat er Geschichte und Jura studiert und an der Goethe-Universität in Frankfurt promoviert. Die Revolution in Äthiopien machte seine Pläne zunichte, in die Heimat zurückzukehren. Sein erster Bestseller war das Buch "Manieren", welches die Kritiker als "grandioses, sprachmächtiges Sittenbild unserer Zeit" feierten. In seinem jüngsten Buch "Die neue Völkerwanderung" zeigt Asfa-Wossen Asserate differenziert und tiefgründig die aktuelle Situation Afrikas auf und erklärt, warum sich der Flüchtlingsstrom von dort nach Europa in Bewegung gesetzt hat.

Weitere Informationen: Anmeldungen bei Schulpfarrer Christoph Fischer unter der Telefonnummer 0151/44 51 06 07