Königsfeld Partylaune satt in Dirndl und Lederhose

Den musikalischen Reigen setzte die Trachtenkapelle Schabenhausen am Sonntagmorgen fort. Auch die Musikerinnen und Musiker aus dem Nachbarort sind seit Jahren fester Bestandteil des musikalischen Programms beim Schlachtfest. Sie sind sozusagen die Hauskapelle, so Hans-Jörg Kammerer. Dies trifft auch auf den Musikverein Fischbach zu, der später seinen Auftritt hatte. Dazwischen gab es eine weitere Premiere. Der Musikverein Oberbaldingen gab seine Stippvisite ab. Am Montag trafen sich am Nachmittag die Kinder und Senioren. Für die Kleinsten gab es Spiele und einen Luftballonwettbewerb.

Die Blasmusikfreunde unter den wiederum vielen Gästen kamen bei den Klängen der "Schochenbacher Spätlese" voll auf ihre Kosten. Nachdem viele Preise an die glücklichen Gewinner verlost waren, gab es noch einen musikalischen Höhepunkt. Die Trachtenkapelle Stetten/Hegau gastierte zum dritten Mal beim Schlachtfest. Was diese Formation, die nur aus Männern besteht, auf die Bühne zauberte, war vom Feinsten. Sehenswert waren auch ihre Showeinlagen. Im nächsten Jahr feiert das Schlachtfest seinen 20. Geburtstag. Auch dort wird es sicherlich wieder heißen: Schlachtplatte für den Gaumen, Blasmusik für das Gehör sind der Schlüssel zum Erfolg.