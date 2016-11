Königsfeld Parcours als Begegnungsstätte

So viel Naturmaterialien wie möglich

Generell sollen so viel Naturmaterialien wie möglich verwendet werden. Auf keinen Fall soll es Betonfundamente geben. Strecken und Hindernisse sollen deutlich beschildert werden. Die anspruchsvolle Downhillstrecke soll mit Ketten gesperrt werden, wenn die Mountainbiker nicht fahren. Er sehe im Parcours gerade für junge Leute eine große Bereicherung, so Fischer.

Die Kosten belaufen sich nach ersten Schätzungen auf 41 600 Euro ohne Eigenarbeit. Nötig sind zudem etwa 1000 Kubikmeter verdichtungsfähiger Boden zur Landschaftsmodellierung. Laut Link könnte man dafür eventuell Aushub eines Bauplatzes nutzen. Man sei aber darauf angewiesen, dass sich ein oder zwei Sponsoren einbringen. Eine Hütte sei nicht geplant, so Fischer auf eine Frage aus dem Gremium. So etwas sei aber als Wetterschutz oder Unterbringung für Arbeitsgeräte zu überlegen. Laut Link möchten die Behörden möglichst wenig Eingriff in den Wald.

Link berichtete auch vom Vitalparcours, für den ein Zuschuss im Rahmen des Leader-Programms schon zweimal abgelehnt wurde. Die Gemeinde wird im Dezember einen dritten Antrag stellen. Eine Entscheidung wird es im Juli 2017 geben. Erst danach könnte der Bau starten.

Verzögerungen gibt es beim offenen Jugendtreff. Der FC Königsfeld kann wohl erst Ende Januar 2017 ins neue Vereinsheim einziehen, denn dann ist der Umbau des Altbaus möglich. Laut Link erklärte sich der frühere Ortsbaumeister Gerd Rau zur Koordination der Eigenarbeit bereit. Er bat darum, die Eigenbeteiligung ernst zu nehmen, da man ansonsten den Kostenrahmen nicht einhalten könne.