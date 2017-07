Königsfeld Ortsteil Königsfeld fühlt sich sehr benachteiligt

Es heiße, gewählte Gemeindegeräte seien für den Kernort zuständig, so Motel. Derzeit wohnten aber nur zwei von 14 Räten dort. Auch hätten die gar kein Mandat, sich speziell für den Kernort einzusetzen. Aus Buchenberg stammten fünf Gemeinderäte, warum habe der Teilort dann noch einen Ortschaftsrat?

Aus der Geschichte seien die Ortschaftsräte als Ersatz für weggefallene Gemeinderäte zu erklären. Das Argument, Verwaltung und Bürgermeister seien im Kernort, ließ Motel nicht gelten. Der Bürgermeister vertrete nicht nur einen Ortsteil, die Verwaltung habe mit den speziellen Belangen eines Ortsteils nichts zu tun. Die Kosten für so ein Gremium in Grenzen.

Sonstige Bürgerbeteiligungen seien rechtlich unverbindlich. Der Antrag richte sich nicht gegen Gemeinderat oder Bürgermeister und stelle kein Misstrauen gegen diese dar. Er ziele darauf ab, demokratische Regeln auch für den Kernort umzusetzen. Viele Einwohner Königsfelds fühlten sich an diesem Punkt deutlich benachteiligt.

Sie unterstütze den Antrag, so Siebörger. Während ihrer Zeit im Gemeinderat habe sie das immer gefordert. 2013 habe Link den Vorschlag gemacht, dass sich die Gemeinderäte des Kernorts treffen könnten. Das habe nicht viel gebracht. Es sei ein himmelweiter Unterschied zwischen einem Beschluss der königsfelder Gemeinderäte und einem Votum des Ortschaftsrats. Der Gemeinderat solle gründlich überlegen, ob er nicht alle Ortsteile gleich behandeln wolle. "Die Stimmung in Königsfeld ist so, dass wir uns immer benachteiligt fühlen."