Königsfeld Orchester und Chöre begeistern

Der Chor der fünften und sechsten Klassen begeisterte mit Michael Hurds Pop-Kantate "Swingin’ Samson", die die Kinder klar betont und mit sichtlicher Freude an der Musik vortrugen. Dabei wurde augenzwinkernd und nicht ganz Bibeltreu die alttestamentarische Geschichte von Samson und Delilah erzählt.

Angekündigt war ein Stück für vier Geigen, das aus Krankheitsgründen mehrerer Musiker durch die mitreißende Interpretation von Justin Hurwitz’ "City of Stars" ersetzt wurde. Das Blasorchester zog die Besucher mit dem Evergreen "Highland Cathedreal" in den Bann und begeisterte mit "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band" vom gleichnamigen Album der Beatles, das in diesem Jahr sein 50. Bestehen feiert. Ebenfalls Geburtstag hatte am Samstag der Dirigent des Konzertes, Musiklehrer Johannes Michel, der sich extra für einen einzigen Ton, irgendwo nach dem 20. Takt von "Sgt. Pepper’s", eine Zugflöte gekauft hatte.

Einen Riesen-Spaß hatten die jüngsten der Zinzendorfschüler am Schluss, als sie "Astrids Helden" – darunter Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberga und Ronja Räubtertochter besangen, die auch als Holzfiguren die Wände des Kirchensaals schmückten.

Die Idee dazu hatten die Kinder selbst gehabt, als ihr Johannes Michel bei der letzten Advents-Singstunde in einem Stück einen Takt aus einem Pippi-Langstrumpf-Lied eingebaut hatte. "Warum können wir denn nicht mal mehr davon singen?" hatten sie gefragt und ihr Musiklehrer ließ sich nicht lange bitten: Er arrangierte kurzerhand ein Medley aus bekannten Astrid-Lindgren-Ohrwürmern wie "Hej, Pippi Langstrumpf", "Seeräuber-Opa Fabian", "Michel war ein Lausejunge" und vielen mehr – und dirigierte stilecht mit einer Original "Michel-Mütze".

Als Zugabe verabschiedeten sich alle beteiligten Musiker mit "Another Day of Sun" – der Titelmusik aus "La La Land" - bei ihrem dankbaren Publikum.

Spätestens da hielt es viele der jüngsten Besucher nicht mehr auf den Bänken und sie tanzten ausgelassen mit.