Königsfeld Ökumene leben

Einem Gast passte die Aufzählung der Vorurteile überhaupt nicht. Seiner Meinung nach sollten positive Dinge herausgestellt werden. Königsfeld und andere Orte seien Beispiele für ein gutes Miteinander. Heute gebe es andere Probleme. Die Meinung einer Teilnehmerin, dass es Spannungen in Buchenberg nicht gegeben habe, wurde indes nicht von allen Gästen geteilt.

Es habe viele Missverständnisse und Vorurteile gegeben, resümierte Roland. Machtfragen seien als konfessionelle Fragen aufgeworfen worden. Im Laufe der Jahre hätten sich beide Kirchen verändert. Heute gelte es, zu schauen, wie man zueinander stehe. Ein weiterer Punkt war deshalb die Frage, was die Gäste an der anderen Konfession gut finden. Ein Gast empfand katholischen Gottesdienste als feierlicher. Sie seien stärker geregelt, sie fühle sich so geborgener, fügte eine Dame hinzu. Eine andere Besucherin vermisste bei Evangelischen die Eucharistiefeier. Dafür sprach eine weitere Dame von einem liebenderen Gott bei den Evangelischen.

Es gehe um Suchen und Schauen auf das was wirklich da sei, um miteinander zu glauben und sich zu verstehen so Roland als Fazit. Man könne Verschiedenheiten stehen und das, was in der Vergangenheit verletzte, heilen lassen. Wenn man sich nicht verurteile, könne Ökumene leben.