Königsfeld Neubau eines Gruppenraums in Holzbauweise geplant

Bürgermeister Fritz Link erinnerte daran, dass 2017 im Haushalt 117 000 Euro mit Sperrvermerk eingestellt wurden, da Alternativen zur Unterbringung einer Gruppe geprüft werden sollten.

Laut Hauptamtsleiter Steffen Krebs werden derzeit zwölf Kindergartenkinder in einem abgeteilten Klassenzimmer betreut. Das ist im neuen Schuljahr nicht mehr möglich, da die Schule den Raum benötigt. Der Kindergarten ist bis 31. August voll belegt. An- und Abmeldungen werden sich ausgleichen, so dass wohl auch 2018 Vollbelegung vorherrscht.

2016 brachte einen deutlichen Zuwachs der Geburten, bedingt durch das Baugebiet "Mesmerlehen". Deshalb werde der Bedarf für die vierte Kindergartengruppe anhalten. Der Elternbeirat habe sich für deren Erhalt ausgesprochen. Krebs stellte drei Möglichkeiten zur Unterbringung vor. Eine ist der Umbau der leeren Wohnung im alten Schulhaus. Auflagen machten aber erhebliche Umbaumaßnahmen nötig. Ebenso wären aufgrund der räumlichen Trennung vom Kindergarten 1,5 Vollzeitkräfte nötig, was allein 58 000 Euro kosten würde. Laut Ortsbaumeister Jürg Scheithauer kämen dazu 128 000 Euro an Umbaukosten, unter anderem für Brandschutz oder das Entfernen von Wänden. Zweite Möglichkeit wäre die Einrichtung eines Raums im vorhandenen Stuhllager. Dazu müsste laut Scheithauer eine Wand herausgerissen und der Raum in den Innenhof erweitert werden. Die Gesamtkosten lägen bei 117 000 Euro.