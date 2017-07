Königsfeld Naturparkmarkt lockt Tausende an

Königsfeld. Regionale Produkte und alles zum Thema Natur standen im Vordergrund des von Bürgermeister Fritz Link eröffneten Naturparkmarktes. Dies seien auch die Aushängeschilder des Marktes, so Link.

Klaus Vollprecht vom Gewerbeverein merkte in seiner Begrüßung an, dass vor allem in den Schaufenstern mit Waren geworben wird, die direkt oder indirekt zum Markt passen. In der Friedrichstraße herrschte buntes Markttreiben. Hier gab es allerlei Leckeres für den Gaumen aus eigener Herstellung: Bauernbrote mit Dinkel, Wurstspezialitäten aus Wild oder vom Moltkeschwein, Käse aus Ziegenmilch, selbst gemachte Nudeln und wilde Kräuter. Besondere Getränke wurden in Form von Apfelsecco und Schwarzwald-Whisky angeboten.

Beim gleichzeitig stattfindenden verkaufsoffenen Sonntag stellten die Königsfelder Einzelhändler heimische Produkte in den Mittelpunkt. Dies bewegte den einen oder anderen Besucher auch zum Betreten des Ladens.