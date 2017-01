Königsfeld Nachwuchsproblem bei "Bürger Aktiv"

Königsfeld. Bürgermeister Fritz Link erinnerte an die Anfänge des Projekts im Jahr 2008. Anlass war, dass mehr als 35 Prozent der Bevölkerung im Kernort älter als 65 Jahre sind. Vielen lebten nicht in Familien, nachbarschaftliche Kontakte seien nicht mehr so intensiv. So sei zunehmend Unterstützung nötig. Seit 2011 gibt es ein eigenes Büro in der Friedrichstraße. "Bürger Aktiv" habe sich seitdem im Kernort gut etabliert, sei aber ganz entscheidend auf Ehrenamtliche angewiesen.

Gallus Rieger und Regula Mosberger von "boostpublic" präsentierten eine Analyse der bisherigen Arbeit und künftige Herausforderungen. Laut Mosberger fördert Freiwilligenarbeit das Zusammenleben der Generationen und das Verständnis füreinander. "Bürger Aktiv" sei für Menschen in allen Lebenslagen gedacht, nicht nur für Ältere. Das Projekt sei kein Ersatz für, sondern eine Ergänzung von Hilfsangeboten und Beratungen professioneller Institutionen. Es sei kein Verein, es gebe keinen Mitgliedsbeitrag, aber eine Vielfalt von Erfahrungen und Berufskenntnissen der Engagierten.

Was gut laufe seien Vorträge, die Handarbeitsgruppe, Fahrdienste, kleine Hilfen und Telefondienste. Zwar gebe es eine größere Gruppe von Helfern, aber auch ein Nachwuchsproblem. Man habe es nicht geschafft, junge und jüngere Helfer zu finden.