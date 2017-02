Königsfeld Nachwuchs zeigt kaum Interesse

Königsfeld. Wochenlang hat die Gemeinde Königsfeld für die anstehenden Wahlen des Jugendbeirats die Werbetrommel gerührt, Pressemitteilungen verschickt und sowohl in Print- und Onlinekanälen Bekanntmachungen veröffentlicht. Die Reaktionen der Jugendlichen: überschaubar. Lediglich sieben Interessenten aus den Ortsteilen Burgberg, Erdmannsweiler und Weiler haben sich gemeldet. Aus Königsfeld, Buchenberg und Neuhausen gibt es bislang nicht eine einzige Bewerbung.

"Es ist schon ein Armutszeugsnis, dass sich so wenig Jugendliche bereit erklären", sagt Bürgermeister Fritz Link angesichts der Situation. Was sich in Königsfeld abspielt, ist laut Link eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung, die sich bei den Jugendlichen "eben sehr stark zeigt".

Der Jugendbeirat habe in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte angestoßen und vieles bewirkt: Den Vitalparcours, den Jugendkeller, das geplante Jugendhaus im ehemaligen Vereinsheim des FC Königsfeld oder die neue Minigolfbahn. "Der Jugendbeirat ist eine echte Bereicherung für Kommunalpolitik", bilanziert Link.