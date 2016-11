Königsfeld Nachwuchs bei neun Ausbildern

Die Jugendkapelle Neuhausen-Mönchweiler, unter der Leitung von Hans-Jörg Kammerer, eröffnete den Nachmittag. Tobias Mayer, Vorsitzender der Bläserjugend, begrüßte im Musikerheim ein volles Haus. Erstmals wirkten Jugendliche aus Mönchweiler mit. In Einzel- und Gruppenvorträgen und ohne Ausbilder gab es Vorträge mit verschieden Instrumenten. Bemerkenswerte Leistungen wurden gezeigt. Derzeit werden 18 Jugendliche bei neun Ausbildern unterrichtet.

Ein Bildervortrag von Madeleine Dold zeigte verschiedene Auftritte der Jugendlichen. Mit den Stücken "Heal the world" und "Nesaja" sorgte die Jugendkapelle für den musikalischen Schlusspunkt des Vorspielnachmittags. In diesem Rahmen fand auch die Preisverleihung aus dem Luftballonwettbewerb statt. Julia Obergfells Luftballon flog am weitesten von allen. Sie darf in die Wilhelma. Jule Ketterer darf sich als Zweitplatzierte auf einen Kinobesuch freuen. Lea Schwarzwälder erhält als Dritte Siegerin einen Gutschein für das Aquasol.