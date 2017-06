Königsfeld Nach dem Sportereignis steigen die Partys

Dass einige nichts im Umgang mit dem Ball verlernt hatten, merkte man beim Spiel der Meistermannschaft des FC Neuhausen von 2000. Mit viel Spaß, aber natürlich nicht mehr mit vollem Tempo gingen die Mannen aus Neuhausen zu Werke. Letztendlich gewannen die etwas jüngeren der AH aus Pfaffenweiler die Partie mit 3:2 Toren.

Anschließend feierten beide Mannschaften zusammen mit den anderen Besuchern auf dem Sportgelände eine Mallorca-Party. Im Zelt herrschte tolle Stimmung. Draußen war es sehr kühl. Einige Unentwegte ließen sich aber nicht davon abbringen und verweilten vor den verschiedenen aufgestellten Ständen. Der Veranstalter hatte hier auch Feuerkörbe aufgestellt, welche zum Aufwärmen diente. Am Samstagnachmittag hatte dann ein anderer Ball seinen Auftritt. Zum siebten Beachvolleyball-Turnier traten elf Mannschaften an. Gespielt wurde in zwei Gruppen. Die besten Drei kamen in die Finalrunde am Sonntag.

Ebenfalls am Nachmittag gab es ein Rundenspiel der A-Jugend. Die SG Buchenberg und die DJK Donaueschingen trennten sich 1:1. Am Abend legte DJ Lutz mit Sandro an der Orgel Musik für die zahlreichen Besucher auf. Hier gab es auch die Möglichkeit zu einer Weinprobe.