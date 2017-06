Königsfeld Muss von der Straße aus sichtbar sein

Königsfeld. Alle Einwohner, die dem grünen Hobby frönen, sind eingeladen am jährlichen Wettbewerb teilzunehmen. Die einzige Bedingung: Die bepflanzten Bereiche müssen von der Straße aus sichtbar sein.

Anmeldungen bei der Tourist-Information

Wer also einen besonders schönen Blumenschmuck entdeckt oder selbst einen hat, kann sich bei der Tourist-Info Königsfeld unter Telefon 07725/80 09 45 melden. Jeder, der beim Blumenschmuckwettbewerb mitmacht, verschönert nicht nur seine Anlage, sondern trägt auch zum Schmuck der Gemeinde bei, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Mit dem grünen Engagement im eigenen Garten, vor der Tür oder auf dem Balkon werde außerdem ein Beitrag zum Natur- und Umweltschutz geleistet. So dienen zum Beispiel einheimische Pflanzen als Nahrung für Wildbienen und Schmetterlinge. Die Jury – Gerd Rau, Kurt Eschner, Hartmut Kopp und Ernst Weißer – wird Ende Juli und Anfang August in der Gesamtgemeinde unterwegs sein.