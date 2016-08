Königsfeld Mit Stocherkahn über den Neckar

Ziel des Ausflugs ist die schwäbische Universitätsstadt Tübingen am Neckar. Die Abfahrt erfolgt bereits um 7 Uhr beim Gasthaus Sonne in Erdmannsweiler. Unterwegs ist eine Pause für ein Sektfrühstück vorgesehen. Auf dem Programm stehen um 10 Uhr Stadtführung in Tübingen, Diese wird voraussichtlich eineinhalb Stunden dauern.

Zeit zum Bummel und für eine Stärkung

Um 12 Uhr ist eine einstündigfe Stocherkahnfahrt auf dem Neckar vorgesehen. Anschließend haben die Schwarzwälder Zeit zum Bummeln, sich zu stärken sowie die Stadt weiter auf eigenen faust zu erkunden.