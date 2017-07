Königsfeld Mit Kanonenstart ins Turnier

Die Senioren 80 plus oder eben Ü80 sponserten ein Turnier, an dem nicht nur sie selbst teilnahmen, sondern viele weitere Mitglieder des Golfclubs jeden Alters. Insgesamt spielte ein voll besetztes Teilnehmerfeld mit 80 Spielern, die alle Punkt sieben Uhr – deshalb Morgenstreich – mittels Kanonenstart ins Turnier geschickt wurden.

Dieses Turnier hatte sich drei Ziele gesteckt. Das wichtigste war den Ü80 die Spende für einen guten Zweck, für das Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe von Maria Noce. Sie wollen damit ihre Dankbarkeit darüber zum Ausdruck bringen, dass es ihnen noch möglich ist, im hohen Alter Sport zu betreiben, was den betroffenen Kindern und Jugendlichen in dieser Form nicht vergönnt ist. Und sie baten auch alle Teilnehmer des Turnieres um eine kleine Spende, so dass eine ganz schöne Summe zusammen kam.

Diese wurde nach dem Turnier Maria Noce und ihrer Geschäftsführerin Maria Hanß­mann mittels Spendenscheck in Höhe von 5200 Euro überreicht. Die Ü80 spendeten insgesamt 3900, Euro und von den Teilnehmern des Turnieres und weiteren Mitgliedern des Clubs kamen noch einmal 1300 Euro hinzu.